В Курске из-за коронавируса дезинфицируют общественный транспорт
Меры санитарной обработки усилили
В конце смены проводится дезинфекция всего подвижного состава
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В общественном транспорте Курска усилили меры санитарной обработки. Все профилактические мероприятия проводятся в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
В Курске ежедневно на рейс выходит более 600 единиц пассажирского транспорта. После каждого рейса специальными средствами обрабатываются все поверхности: поручни, стекла, сиденья и кабина водителя. В конце смены проводится дезинфекция всего подвижного состава.
Каждый день водителей проверяют на наличие признаков острых респираторных инфекций - температуру, кашель и насморк.
ИСТОЧНИК KP.RU