2020-03-20T10:31:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Курске из-за коронавируса дезинфицируют общественный транспорт

Меры санитарной обработки усилили
Яна ШЕЛЕСТ
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В конце смены проводится дезинфекция всего подвижного составаВ конце смены проводится дезинфекция всего подвижного состава
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В общественном транспорте Курска усилили меры санитарной обработки. Все профилактические мероприятия проводятся в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

В Курске ежедневно на рейс выходит более 600 единиц пассажирского транспорта. После каждого рейса специальными средствами обрабатываются все поверхности: поручни, стекла, сиденья и кабина водителя. В конце смены проводится дезинфекция всего подвижного состава.

Каждый день водителей проверяют на наличие признаков острых респираторных инфекций - температуру, кашель и насморк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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