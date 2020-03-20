В Курске из-за коронавируса дезинфицируют общественный транспорт

20 Март 2020 2020-03-20T10:31:54+03:00

В конце смены проводится дезинфекция всего подвижного состава

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В общественном транспорте Курска усилили меры санитарной обработки. Все профилактические мероприятия проводятся в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

В Курске ежедневно на рейс выходит более 600 единиц пассажирского транспорта. После каждого рейса специальными средствами обрабатываются все поверхности: поручни, стекла, сиденья и кабина водителя. В конце смены проводится дезинфекция всего подвижного состава.

Каждый день водителей проверяют на наличие признаков острых респираторных инфекций - температуру, кашель и насморк.

ИСТОЧНИК KP.RU