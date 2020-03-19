В Курске задержали трех граждан Таджикистана с наркотиками

19 Март 2020 2020-03-19T21:21:22+03:00

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

Трое граждан Тажикистана, 25, 27 и 33 лет жили и работали в Москве. Знакомый предложил им заняться распространением наркотиков. В Орловской области они получали оптовые партии героина, который в Курске сбывали через тайники-закладки.

Во время очередного прибытия в Курск с целью сбыта партии наркотического средства массой 176,2 г, которая была расфасована в 101 пакет, их задержали сотрудники полиции.

Молодые люди обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенных с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору в значительном и в крупном размере. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU