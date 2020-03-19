В Курске задержали трех граждан Таджикистана с наркотиками
Трое граждан Тажикистана, 25, 27 и 33 лет жили и работали в Москве. Знакомый предложил им заняться распространением наркотиков. В Орловской области они получали оптовые партии героина, который в Курске сбывали через тайники-закладки.
Во время очередного прибытия в Курск с целью сбыта партии наркотического средства массой 176,2 г, которая была расфасована в 101 пакет, их задержали сотрудники полиции.
Молодые люди обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенных с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору в значительном и в крупном размере. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU