2020-03-19T21:21:22+03:00
Происшествия

В Курске задержали трех граждан Таджикистана с наркотиками

Героин они сбывали через тайники-закладки
Яна ШЕЛЕСТ
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Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существуУголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существуФото: Из архива "КП"
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Трое граждан Тажикистана, 25, 27 и 33 лет жили и работали в Москве. Знакомый предложил им заняться распространением наркотиков. В Орловской области они получали оптовые партии героина, который в Курске сбывали через тайники-закладки.

Во время очередного прибытия в Курск с целью сбыта партии наркотического средства массой 176,2 г, которая была расфасована в 101 пакет, их задержали сотрудники полиции.

Молодые люди обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенных с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору в значительном и в крупном размере. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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