Курская область заняла шестое место в экорейтинге

19 Март 2020 2020-03-19T19:31:39+03:00

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Очередной экологический рейтинг субъектов РФ составила общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». Курская область заняла в нем шестое место, поднявшись на одну позицию.

При создании рейтинга анализировали такие показатели, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, а также уровень ответственности власти, активности общественных организаций. Учитывались и мероприятия по улучшению экологической ситуации в регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU