Курская область заняла шестое место в экорейтинге
Данные опубликовал «Зеленый патруль»
Регион поднялся на одну позициюФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Очередной экологический рейтинг субъектов РФ составила общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». Курская область заняла в нем шестое место, поднявшись на одну позицию.
При создании рейтинга анализировали такие показатели, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, а также уровень ответственности власти, активности общественных организаций. Учитывались и мероприятия по улучшению экологической ситуации в регионах.
ИСТОЧНИК KP.RU