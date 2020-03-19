2020-03-19T19:31:39+03:00
Общество

Курская область заняла шестое место в экорейтинге

Данные опубликовал «Зеленый патруль»
Яна ШЕЛЕСТ
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Регион поднялся на одну позициюРегион поднялся на одну позициюФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Очередной экологический рейтинг субъектов РФ составила общероссийская общественная организация «Зеленый патруль». Курская область заняла в нем шестое место, поднявшись на одну позицию.

При создании рейтинга анализировали такие показатели, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, а также уровень ответственности власти, активности общественных организаций. Учитывались и мероприятия по улучшению экологической ситуации в регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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