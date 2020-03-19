Курские таможенники обнаружили поддельные подшипники

19 Март 2020 2020-03-19T18:05:44+03:00

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В Курскую таможню обратился представитель известной шведской компании с просьбой проверить торговую сеть города Курска на предмет наличия подшипников, незаконно маркированных товарным знаком «SKF», так как в компанию поступали жалобы на их качество.

Таможенники проверили торговые точки и в двух из них обнаружили около 1000 различных подшипников, маркированных знаком «SKF». У индивидуальных предпринимателей отсутствовали документы, подтверждающие происхождение товара, законность его ввоза на территорию ЕАЭС, а также разрешение от правообладателя на использование данного товарного знака. Подшипники изъяли и направили на исследование на предмет наличия объектов интеллектуальной собственности.

Отдел защиты брендов штаб-квартиры группы «SKF» проверил продукцию на подлинность. Все подшипники оказались поддельными. Они не производились ни на одном из заводов «SKF» ни в одной из стран мира. Знак «SKF» нанесен на продукцию противоправно, без разрешения правообладателя.

Контрафактные подшипники имели низкие эксплуатационные характеристики, не соответствовали стандартам и спецификациям «SKF». Их использование в узлах оборудования, рассчитанного на работу с оригинальными подшипниками, могло вызвать поломку оборудования и нанести вред здоровью человека и окружающей среде.

По оценке правообладателя товарного знака «SKF», из-за незаконного использования товарного знака, ему причинен ущерб на сумму более 83 тысяч рублей. После завершения проверки, все материалы передали в управление Роспотребнадзора по Курской области для составления протокола об административном правонарушении о незаконном использовании товарного знака. Нарушителю грозит штраф в размере от 50 до 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU