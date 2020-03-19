2020-03-19T17:38:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Курской области под наблюдением по коронавирусу находится 81 человек

Заболевших пока не выявлено
Ольга ДАНИЛОВА
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В инфекционной больнице находятся 14 человекВ инфекционной больнице находятся 14 человекФото: Светлана ВОЛКОВА
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По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области на 15:30 19 марта, в регионе не выявлено ни одного заболевшего новой коронавирусной инфекцией.

Под медицинским наблюдением находится 81 человек, это прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Сняты с медицинского наблюдения 60 человек.

- В областной инфекционной больнице имени Семашко на обсервации находятся два человека с подозрением на контакт с больным новой инфекцией, а также 12 человек с ОРВИ, которые приехали из-за границы, - сообщили в администрации региона.

Всем проведено обследование на новую коронавирусную инфекцию. Результаты отрицательные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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