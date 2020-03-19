2020-03-19T16:14:10+03:00
Происшествия

Курянина будут судить за ДТП, в котором погиб ребенок

Водитель был пьян
Ольга ДАНИЛОВА
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Пьяный водитель не справился с управлением, считают в СКПьяный водитель не справился с управлением, считают в СКФото: Светлана ВОЛКОВА
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СК передал в суд уголовное дело против 41-летнего мужчины. Его обвиняют по пункту «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия ночью 24 ноября пьяный мужчина ехал на своем автомобиле. ДТП произошло на седьмом километре автомобильной дороги «Крым» - Чекмаревка - Садовая Роща в направлении села Чекмаревка Обоянского района Курской области.

- Водитель не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась в придорожный кювет. Находившийся в салоне автомобиля 12-летний ребенок водителя от полученных травм умер на месте, - рассказали в СУ СК.

Ребенок при этом был не пристегнут ремнем безопасности. Теперь дело рассмотрит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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