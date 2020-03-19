2020-03-19T15:21:44+03:00
Экономика

Курские дороги собираются ремонтировать по инновационным технологиям

Область входит в число пилотных регионов
Ольга ДАНИЛОВА
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Меняется не только качество самой смеси, но и качество контроля за ее производством и укладкой, заверили местные властиМеняется не только качество самой смеси, но и качество контроля за ее производством и укладкой, заверили местные властиФото: Светлана ВОЛКОВА
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В 2020 году в Курской области будет отремонтировано более 77 километров автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также порядка 260 километров региональных, сообщили в администрации региона.

Использование инновационных технологий при производстве работ – один из целевых показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Курская область входит в число пилотных регионов, где во время дорожно-строительного сезона 2020 года будут использованы практики из Реестра новых и наилучших технологий.

- При ремонтах будет применяться метод объемного проектирования асфальтобетонных смесей. В конце прошлого года модернизирована лаборатория, закуплено современное оборудование для контроля качества дорожных работ как при укладке, так и при подборе асфальтобетонной смеси, – отметил директор ОКУ «Комитет автодорог Курской области» Вячеслав Донатов.

Обновленная площадка строительной лаборатории занимает 160 квадратных метров. При поддержке представителей Общеотраслевого центра компетенций ФАУ «РОСДОРНИИ» проводится обучение и тестирование дорожников региона. Заказчикам и подрядчикам рассказывают о внедрении методов объемного проектирования – начиная с составления технического задания и заканчивая вопросами контроля.

- Меняется не только качество самой смеси, но и качество контроля за ее производством и укладкой. Кроме того, чтобы полностью перейти на увеличенные сроки службы, будут осваиваться еще и технологии регенерации и стабилизации грунтов. Что касается производства асфальтобетонных смесей, то Курская область одной из первых среди регионов кардинально меняет к нему подход, – отметил советник генерального директора ФАУ «РОСДОРНИИ» Евгений Дамье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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