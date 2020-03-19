2020-03-19T14:14:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Курске круглосуточно работает "горячая линия" по коронавирусу

Вопросы можно также задать через интернет-приемную
Ольга ДАНИЛОВА
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В группу риска входят в частности приехавшие из-за рубежа с признаками ОРВИВ группу риска входят в частности приехавшие из-за рубежа с признаками ОРВИФото: Светлана ВОЛКОВА
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"КП-Курск" уже сообщала о порядке, в котором проводят тесты на коронавирус курянам и о группах риска.

О симптомах, мерах предосторожности и распространении вируса можно узнать по телефонам областной инфекционной больницы имени Семашко: 8 (4712) 32-43-19, 8-920-727-06-89 (круглосуточно); регионального Управления Роспотребнадзора по Курской области: 8 (4712) 58-71-86.

На сайте комитета здравоохранения региона в разделе «Коронавирус» вы можете найти ответы на все главные вопросы и задать их через интернет-приемную http://kurskzdrav.ru/ru/population/koronavirus/

ИСТОЧНИК KP.RU

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