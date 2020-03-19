С 23 марта в Курске будут отключать свет

19 Март 2020 2020-03-19T13:55:51+03:00

Без электричества останутся все три округа Фото: Из архива "КП"

Без электричества останутся все три округа

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях в зону отключения электроэнергии попадут следующие улицы:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 23 по 27 марта с 9-30 до 15-00: ул. Литовская 89-115А, Малиновая 59-95, 62-124; Нижняя Луговая 73-137, 27, 70-126, Кольцова 25-27, 50-60; Народная 2-2а; Белгородская 23; Сумская 13-23; Моковская 26-30; Заводская 6.

С 23 по 27 марта с 9-00 до 17-00:ул. Красной Армии 66-82, Пионеров 52-66, 53-65; Рассыльная 3-41, 2-66, Бочарова 5-27.

С 23 по 27 марта с 9-00 до 16-00: ул. Пионеров 21-51, 28-52, Дружининская 17-39,12-46А; Кольцевая 58-130, 128-144; 3-й Степные переулки 19/18 – 28/40; 2-й Кислинский проезд 9-19, 1-й Кислинский проезд 2-14, 5-я Кислинская ул 36-26, Броневая 18/29 – 38; 5-я Кислинская ул 2/88-24; 2-й Степной переулок 57/20-41, 22/42-28; 1-й Степной переулок 4-16/18; 2-й Степной переулок 15/3 – 37/4; 2-й Кислинский проезд 1-15/14; 3-й Степной переулок 1-20/16; 1-я Степная 42/1-86.

Телефон для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 23 по 27 марта с 9-00 до 17-00: 1-й Косиновский переулок 3-13; 2-14; ул. Косиновская 3-71; 4-90; 3-й Косиновский переулок; ул. Верхняя Казацкая 167-253; 188-242; Денисовский переулок 1-9; 4-12; 4-й Косиновский переулок 3-51; 4-46; ул. Планерная 1-27; 2-26; 2-й Лётный переулок 4-16; ул. Бурцевка 17-39; 18-34; ул.Скорятина 217-225; ул. Верхняя Луговая 255-319; 260-338; ул. Сыромятникова 3.

Телефон для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 23 по 27 марта с 9-00 до 16-00: ул. Луговская 1-67, 2-98; 3-й Комсомольский переулок 1-55, 2-52; Лазурная 1-69, 2-64; 2-й Комсомольский переулок 1-23, 2-26; Комсомольский переулок 26-42; СНТ Ветеран дорожки 1-15

С 25 по 26 марта с 13-30 до 16-00:

ул. Малых 86-180, 49-123; Ивановский переулок 2-70, 1-63; 3-й Раздельный переулок 1-21; 2-й Раздельный переулок 1-19, 2-14; Киевская 1-55, 2-77; Котлякова 2-90, 1-85; Подвойского 25-91, 22-96; Кривецкая 23-93, 22-84; Сеймская 2-48, 1-63; Петропавловский переулок 1-19, 2-20; Васильевский переулок 2-28, 1-29; Брянская; Минская; Гомельская.

Телефон для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU