2020-03-19T13:52:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Курянам с пневмонией начали делать тесты на коронавирус

Также проверку проходят те, кто приехал из-за границы с простудой
Ольга ДАНИЛОВА
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Исследования осуществляются в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Курской областиИсследования осуществляются в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Курской областиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Анализ на новую коронавирусную инфекцию проводится только по показаниям, его не нужно делать, если вы не входите в группу риска, заверили в администрации региона. К группе риска относятся те, кто прибыл из стран, где зафиксирована неблагополучная эпидемическая обстановка; лица, контактировавшие с заболевшим коронавирусной инфекцией. Они находятся под медицинским наблюдением, у них берут анализы на новый коронавирус. Список стран с неблагополучной эпидемической обстановкой публикуется на сайте Роспотребнадзора РФ.

Диагностика новой коронавирусной инфекции осуществляется молекулярно-генетическими методами - ПЦР (полимеразная цепная реакция). Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, по назначению врача делаются и другие анализы.

Для постановки диагноза однократного теста недостаточно. Если человек не имеет симптомов ОРВИ, то исследования ему проводят два раза, при их наличии - не менее трех раз.

Для недопущения завоза в регион новой коронавирусной инфекции и ее распространения анализы на COVID-2019 в стационарных учреждениях делают и людям с пневмониями, а также прибывшим из-за границы с признаками ОРВИ. Во всех остальных случаях он не проводится.

Анализы делают только медицинские работники, исследования осуществляются в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области. Тест-системами регион обеспечен в достаточном количестве, заверили местные чиновники. Платные медучреждения такие анализы не делают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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