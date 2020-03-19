Курские полицейские нашли пропавшую пенсионерку
В Дмитриевское отделение полиции позвонила женщина и рассказала, что утром ее пожилая мать ушла в лес и не вернулась. Пенсионерка была на связи, но из-за паники не могла точно объяснить, где находится.
Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия. Радиус поисков растянулся почти на десять километров лесополосы со сложным рельефом местности, состоящей из оврагов и мелкой поросли.
Группы разделили на сектора и начали прочесывание территории. По периметру всего участка были расставлены служебные автомобили с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками.
Почти ночью сотрудник уголовного розыска и член Общественного совета Сергей Занузданный нашли обессиленную женщину, стоявшую на краю оврага. Пенсионерку доставили в больницу. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU