2020-03-19T13:47:36+03:00
Общество

Курские полицейские нашли пропавшую пенсионерку

Женщина ушла в лес и заблудилась
Яна ШЕЛЕСТ
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Радиус поисков растянулся почти на 10 километровРадиус поисков растянулся почти на 10 километровФото: Из архива "КП"
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В Дмитриевское отделение полиции позвонила женщина и рассказала, что утром ее пожилая мать ушла в лес и не вернулась. Пенсионерка была на связи, но из-за паники не могла точно объяснить, где находится.

Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия. Радиус поисков растянулся почти на десять километров лесополосы со сложным рельефом местности, состоящей из оврагов и мелкой поросли.

Группы разделили на сектора и начали прочесывание территории. По периметру всего участка были расставлены служебные автомобили с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками.

Почти ночью сотрудник уголовного розыска и член Общественного совета Сергей Занузданный нашли обессиленную женщину, стоявшую на краю оврага. Пенсионерку доставили в больницу. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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