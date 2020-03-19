Курский санаторий имени Черняховского примет на карантин пациентов по коронавирусу

19 Март 2020 2020-03-19T12:59:12+03:00

Куряне, которых поместят на карантин, будут обеспечены всеми необходимыми условиями

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На базе курского санатория имени Черняховского будет организована обсервация для прибывших из стран с неблагополучной эпидобстановкой по коронавирусу. Санаторий рассчитан на 160 мест, но при необходимости сможет принять до 180 человек.

Куряне, которых поместят на карантин, будут обеспечены всеми необходимыми условиями. Двухместные палаты с отдельными санузлами. Питание - пятиразовое. Весь персонал учреждения имеет медицинское образование. При необходимости задействуют другие медучреждения.

Сейчас санаторий работает в штатном режиме. В нем отдыхают 35 человек. В случае ухудшения эпидобстановки в регионе, они будут переведены в другое лечебно-профилактическое учреждение. А освободившиеся помещения в течение суток подготовят для контактировавших с заболевшими коронавирусом.

Алгоритм действий Роспотребнадзора и практического здравоохранения по поводу выявления, обследования и изоляции при подозрении строго отработан. Семашко укомплектована всем необходимым оборудованием, персоналом и имеет специальный блок для размещения лиц с подозрением на коронавирус. В больнице подготовлены 22 бокса, рассчитанные на 44 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU