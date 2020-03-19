С начала года в Курске обнаружили шесть боеприпасов времен войны
Ежегодно с началом сельскохозяйственных работ возрастает число обращений граждан в "Службу спасения" по поводу обнаружения на придомовых участках гранат, снарядов и других взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. В 2019 году на территории Курска было обнаружено и обезврежено 17 взрывоопасных предметов, а с начала 2020 года – уже шесть.
Курян просят соблюдать правила безопасности при обнаружении опасной находки, а также объяснить детям, что играть с подозрительными предметами (это касается не только ВОП, но и бутылок с жидкостями, коробок с неизвестным содержимым и прочих вещей), найденными в сквере, на пустыре или в других местах, может быть опасно для жизни!
Рекомендации спасателей:
- заметив взрывоопасный предмет (подозрительный объект, гранату, снаряд и т.д.) не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в полицию по телефону 02 или в «Службу спасения» по номеру 112;
- оставайтесь рядом с местом обнаружения ВОП до прибытия сотрудников полиции и / или спасателей;
- не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.
ИСТОЧНИК KP.RU