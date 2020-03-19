2020-03-19T10:58:52+03:00
Общество

Сбербанк поздравляет клиентов с праздником

19 марта в России отмечается День клиента
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Праздник этот появился 10 лет назад, инициаторами его стали российские и литовские предприниматели. В День клиента представители бизнеса благодарят своих клиентов, выражают им свою признательность и подчеркивают их ценность.

Сегодня клиентами Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк являются свыше 5 млн физических лиц, более 152,2 тысячи юридических лиц, в том числе 87,8 тысячи предпринимателей. О высоком доверии свидетельствует тот факт, что население хранит на своих счетах в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк сбережения на сумму свыше 612,2 млрд рублей!

Только с начала 2020 года частным клиентам выдано 4734 ипотечных кредита на сумму 7,2 млрд рублей. Примерно 25% из них предоставлены молодым семьям, в которых супругам не исполнилось и 30 лет.

За тот же период жителям региона выдано 87,6 тысячи потребительских кредитов на сумму 17,2 млрд рублей. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом средний чек потребительского кредита по сравнению с прошлым годом вырос на 5% и составил 195 тысяч рублей. Велением времени стало использование удаленных каналов обслуживания заемщиками. Так, 56% потребительских кредитов в этом году клиенты Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк оформили через «Сбербанк Онлайн».

Сегодня скорость технологических изменений нарастает. Поэтому одной из важнейших задач банка является обучение клиентов тому, как правильно ориентироваться в цифровом мире. В офисах Сбербанка помогают освоить такие новые сервисы, как «Беру», Okko, DocDoc, «Сбербанк Телеком», Delivery Club, «Ситимобил» и др.

В последние годы банк совершил прорыв в цифровизации традиционных банковских услуг. Открыть вклад, взять кредит, заказать банковскую карту, сделать перевод или оплатить услуги ЖКХ — всё это можно сделать из дома, имея мобильный телефон. Тем не менее исследования показывают, что для клиента очень важно живое общение. В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк высоко ценят это, сохраняя свою филиальную сеть.

- В этот день мы можем поблагодарить своих клиентов за то, что они у нас есть. Я считаю, что День клиента - это правильная и добрая традиция. Искренне поздравляю всех вас с праздником и от всего сердца желаю успехов! Чтобы все в этой жизни удавалось, чтобы росло ваше благосостояние, чтобы крепким было здоровье! Счастья вам и радости от каждого прожитого дня! - сказал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.

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