В Курске стартовал проект «Улица Победы»
Дорожники отремонтируют 11 улиц
Дорожники отремонтируют 11 улицФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске стартовал проект «Улица Победы», приуроченный к 75-летию Победы. В течение этого года в 83-х регионах страны дорожники приведут в порядок требующие ремонта и благоустройства объекты, названия которых связаны с Днем Победы или советскими воинами-героями.
В Курске таких улиц 11. Часть из них отремонтируют в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это ул. Ватутина, Пигорева, Ольшанского, Конорева и Рокоссовского.
ИСТОЧНИК KP.RU