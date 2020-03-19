19 Март 2020 2020-03-19T10:47:45+03:00

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В Курске стартовал проект «Улица Победы», приуроченный к 75-летию Победы. В течение этого года в 83-х регионах страны дорожники приведут в порядок требующие ремонта и благоустройства объекты, названия которых связаны с Днем Победы или советскими воинами-героями.

В Курске таких улиц 11. Часть из них отремонтируют в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это ул. Ватутина, Пигорева, Ольшанского, Конорева и Рокоссовского.

ИСТОЧНИК KP.RU