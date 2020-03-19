Из-за коронавируса обращения по поводу энергопотребления куряне могут подать только дистанционно

19 Март 2020 2020-03-19T10:25:09+03:00

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В Курской области рассмотрение обращений и прием показаний за свет с 18 марта осуществляется только дистанционно. Курян просят оказать помощь старшим родственникам, которые не пользуются дистанционными сервисами. В личный кабинет и мобильное приложение можно добавить несколько лицевых счетов и по ним дистанционно оплачивать и передавать показания за свет.

Связаться с сотрудниками для консультации можно только через мобильное приложение для IOS или Android (https://www.atomsbt.ru/mobile/), сайт www.atomsbt.ru, электронную почту pokazanie@kursk.atomsbt.ru, личный кабинет, доступный на сайте (https://lk2-kursk.atomsbt.ru:8844), а также позвонив в контакт-центр по телефонам: (4712) 39-03-29, 70-70-71, или с помощью обращения в Видео ЦОК через мессенджеры по телефону: +7-951-321-08-95.

ИСТОЧНИК KP.RU