На улице Малиновой в Курске уложили новый трубопровод

19 Март 2020 2020-03-19T09:31:36+03:00

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Как ранее сообщала «КП», проблема затопления в период паводка улиц Малиновой, Литовской, Бочарова, Рассыльной и т.д. существует уже много лет. В 2007 году на Малиновой начали строить насосную станцию, которая могла бы решить проблему, но из-за недостатка финансирования работы приостановили.

В 2019 году заключен договор с подрядной организацией на выполнение инженерно-геодезических и проектных работ для капремонта сооружений защиты от подтопления. Проект скорректировали в соответствии с современными требованиями, он прошел дополнительную проверку.

Работы на объекте уже начались. На участке от насосной станции до реки Тускарь уложили трубопровод, саму станцию подрядчик сейчас комплектует необходимым оборудованием. Работы планируется завершить в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU