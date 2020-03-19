Из-за коронавируса в Курске из продажи исчезли медицинские маски

19 Март 2020 2020-03-19T10:16:45+03:00

Местные власти отсутствие медмасок в аптеках никак не комментируют Фото: из открытых источников

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"КП" уже сообщала, что по ряду товаров в Курской области наблюдается увеличение спроса в три-четыре раза, а по некоторым позициям - в шесть раз. Это касается крупяных и макаронных изделий, консервированной продукции, бытовой химии и средств санитарно-гигиенической обработки. Кроме того, многие товары подорожали.

Люди, напуганные новостями о коронавирусе, бросились скупать в первую очередь дешевую туалетную бумагу, сахар, макароны, крупы.

Исчезли из продажи и некоторые медизделия. Так, в курских аптеках невозможно купить одноразовые медицинские маски, которые Роспотребнадзор обозначил как одно из основных средств защиты от вируса.

- Масок в продаже нет уже около месяца. Вы их не найдете, - сказали журналисту "КП" в одной из аптек областного центра. - Их давно уже негде закупать.

- В аптеках Курской области масок нет из-за их отсутствия у фирм-поставщиков. Минздравом России совместно с Минпромторгом России проводятся мероприятия по наращиванию производства медицинских масок на предприятиях. Проблема скоро решится, - пообещали в администрации региона.

Пока же Правительство с огромным опозданием пытается "нарастить объемы производства", демонстрируя неготовность экономики к сложившейся ситуации, курянам придется вспомнить, как самостоятельно смастерить маску из подручных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU