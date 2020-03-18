2020-03-18T21:38:32+03:00
Происшествия

Курянка идет под суд за неуплату налогов

Следственный комитет завершил расследование
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Организация задолжала пять миллионовОрганизация задолжала пять миллионовФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы Курска. Женщина обвиняется в уклонении от уплаты налога, подлежащего уплате организацией, совершенное в крупном размере.

Обвиняемая, являясь руководителем компании, занимающейся реализацией мясной продукции, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате организацией, за периоды с 3,4 кварталы 2016 года и с 1 по 4 квартал 2017 года в сумме более пяти миллионов рублей.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курянка идет под суд за неуплату налогов
В Курске на пожаре погибла пожилая женщина
Курян приглашают на виртуальные выставки и экскурсии
В курских магазинах пропала гречка
Пожилым курянам советуют не посещать общественные места из-за коронавируса
Водителя курского такси обвиняют в краже у пассажира
Парень украл у курянки дорогой смартфон после знакомства в клубе
Сбербанк предложил «превратить» смартфон в терминал
Сбербанк внедрил авторизацию по Сбер ID с помощью push-уведомлений
В Курской области из-за коронавируса отменили все массовые мероприятия
Почти семь тысяч курян уже получили медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»
Курянин убил знакомого, решив, что тот украл у него золотую цепочку
В Курском кукольном театре сменился директор
Курские школьники уходят на каникулы с 19 марта
Несмотря на коронавирус, в Курске кинотеатры работают в обычном режиме
Двоих курян госпитализировали с подозрением на контакт с больным коронавирусом
Курянка взыскала с государства 46 тысяч рублей, потраченные на медизделия для ребенка-инвалида
В Курской области горит сухая трава
Под Курском 20 человек тушили пожар в жилом доме
В Курске открылась школа юных инноваторов
Двух курян, у которых было подозрение на коронавирус, выписали из больницы
В Курской области стартует профилактическое мероприятие «Школьные каникулы»
Курянка заплатила около двух миллионов, чтобы вернуть арестованный «Мерседес»
Курян приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Я люблю тебя, жизнь!»
Под Курском построят культурно-духовный центр Даниила Гранина
У курян город отбирает землю под тротуар
Курянин убил знакомого несколькими ударами ножа
Из больницы выписывают двоих курян, у которых не подтвердился коронавирус