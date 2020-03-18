Курянка идет под суд за неуплату налогов

18 Март 2020 2020-03-18T21:38:32+03:00

Организация задолжала пять миллионов Фото: Из архива "КП"

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы Курска. Женщина обвиняется в уклонении от уплаты налога, подлежащего уплате организацией, совершенное в крупном размере.

Обвиняемая, являясь руководителем компании, занимающейся реализацией мясной продукции, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате организацией, за периоды с 3,4 кварталы 2016 года и с 1 по 4 квартал 2017 года в сумме более пяти миллионов рублей.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU