Курянка идет под суд за неуплату налогов
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы Курска. Женщина обвиняется в уклонении от уплаты налога, подлежащего уплате организацией, совершенное в крупном размере.
Обвиняемая, являясь руководителем компании, занимающейся реализацией мясной продукции, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате организацией, за периоды с 3,4 кварталы 2016 года и с 1 по 4 квартал 2017 года в сумме более пяти миллионов рублей.
Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU