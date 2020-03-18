В курских магазинах пропала гречка
Губернатор Курской области Роман Старовойт встретился с руководителями торговых сетей, которые сообщили, что по ряду наименований наблюдается увеличение спроса в 3-4 раза, а по некоторым позициям - в 6 раз. Это касается крупяных и макаронных изделий, консервированной продукции, бытовой химии и средств санитарно-гигиенической обработки. При этом проблем с поставками нет.
«Единственная позиция, которая вызывает вопрос – гречневая крупа. Отмечена ее нехватка в некоторых магазинах. Над решением этого вопроса работаем, все заявки планируется удовлетворить в понедельник. Я уверен, что ажиотаж в ближайшие дни пройдет, но наша задача – удовлетворить спрос населения», - сказал Роман Старовойт.
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышлености Курской области работают в штатном режиме. Сырье для переработки и производства продуктов питания имеется в достаточном объеме. При необходимости готовы увеличить производительность по некоторым видам продукции на 20-30%.
ИСТОЧНИК KP.RU