2020-03-18T19:05:12+03:00
Общество

В курских магазинах пропала гречка

Производство и поставка продуктов могут быть увеличены
Яна ШЕЛЕСТ
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Спрос на крупы резко увеличилсяСпрос на крупы резко увеличилсяФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Губернатор Курской области Роман Старовойт встретился с руководителями торговых сетей, которые сообщили, что по ряду наименований наблюдается увеличение спроса в 3-4 раза, а по некоторым позициям - в 6 раз. Это касается крупяных и макаронных изделий, консервированной продукции, бытовой химии и средств санитарно-гигиенической обработки. При этом проблем с поставками нет.

«Единственная позиция, которая вызывает вопрос – гречневая крупа. Отмечена ее нехватка в некоторых магазинах. Над решением этого вопроса работаем, все заявки планируется удовлетворить в понедельник. Я уверен, что ажиотаж в ближайшие дни пройдет, но наша задача – удовлетворить спрос населения», - сказал Роман Старовойт.

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышлености Курской области работают в штатном режиме. Сырье для переработки и производства продуктов питания имеется в достаточном объеме. При необходимости готовы увеличить производительность по некоторым видам продукции на 20-30%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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