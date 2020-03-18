2020-03-18T17:17:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Пожилым курянам советуют не посещать общественные места из-за коронавируса

При первых признаках недомогания доктора советуют вызывать на дом
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянам советуют избегать людных местКурянам советуют избегать людных местФото: Светлана ВОЛКОВА
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Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции для тех, кому 60 лет и более, дали в Роспотребнадзоре. В управлении подчеркивают: инфекция передается от больного человека к здоровому через близкие контакты.

Люди старше 60 лет в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония. В связи с этим следует строго придерживаться следующих рекомендаций.

Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности не пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков.

Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для здоровья. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза – так вирус может попасть в организм. Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и чихании прикрывайте ими рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу после использования. Для дезинфекции протирайте влажными салфетками сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые были вместе с вами в общественных местах и транспорте.

Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с признаками простуды, но и другими проблемами со здоровьем, например, давлением), не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом. Если вы заболели простудой, а среди ваших близких выезжавшие за рубеж в последние две недели, обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронавирусную инфекцию.

Эти правила актуальны не только для пожилых, но и для всех остальных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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