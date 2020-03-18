2020-03-18T15:54:35+03:00
Происшествия

Водителя курского такси обвиняют в краже у пассажира

Мужчина оставил в салоне дорогой телефон
Ольга ДАНИЛОВА
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Таксист не хотел признавать, что забрал гаджетТаксист не хотел признавать, что забрал гаджетФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курянин по невнимательности забыл гаджет после поездки. Вспоминая все общественные места и транспорт, которыми пользовался, используя мобильный знакомого, через оператора службы такси он связался с водителем. Тот убедил курянина, что ничего в салоне никто не оставлял и порекомендовал ему поискать телефон в других местах.

После самостоятельных поисков владелец написал заявление в полицию. Оперативники установили, что водитель такси ввел своего пассажира в заблуждение. Чужой телефон он нашел сразу и оставил себе. Использовать решил спустя время, когда его мобильный дал сбой. Подозреваемый смог разблокировать аппарат, подобрав пароль.

Похищенный гаджет стоимостью более 10 тысяч рублей изъяли у подозреваемого во время проведения следственных действий.

В скором времени следственным подразделением Сеймского отдела полиции уголовное дело по факту кражи будет окончено и направлено в суд. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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