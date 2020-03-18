Парень украл у курянки дорогой смартфон после знакомства в клубе

18 Март 2020 2020-03-18T15:51:07+03:00

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Курянка лишилась мобильного телефона стоимостью более 30 тысяч рублей после посещения ночного клуба. 18-летняя девушка пришла в развлекательное заведение и оставила личные вещи в камере хранения. Выходя через несколько часов, она обнаружила, что ячейка взломана, а из сумки пропал гаджет. В полицию девушка обратилась через несколько дней.

Оперативники выяснили, что похититель - 18-летний парень, который познакомился с ней в тот вечер. Девушка в шутку объяснила, что не может записать его номер телефона, так как оставила мобильный на входе. Тогда молодой человек, заранее зная о дорогостоящем гаджете, вскрыл ящик хранения и украл телефон, рассказали в полиции. В дальнейшем у него изъяли украденный мобильный, который он так и не смог разблокировать, рассказали в полиции.

Молодой человек признан подозреваемым по уголовному делу о краже.

ИСТОЧНИК KP.RU