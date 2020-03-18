Почти семь тысяч курян уже получили медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»

18 Март 2020 2020-03-18T14:32:47+03:00

Награды уже получили почти 80% из 8595 жителей области Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Почти семь тысяч курских ветеранов уже получили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Заканчивается работа по вручению на дому юбилейных медалей тем ветеранам, которые по состоянию здоровья не смогли принять участие в торжественных мероприятиях. Награды уже получили почти 80% из 8595 жителей области, включенных в списки, сообщили в администрации региона.

Акция стартовала в регионе 22 января. В районах и городах торжественные мероприятия были приурочены ко Дню защитника Отечества и другим памятным, праздничным датам.

Юбилейную медаль получают участники Великой Отечественной войны, партизаны и члены подпольных организаций, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто.

ИСТОЧНИК KP.RU