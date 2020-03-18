Почти семь тысяч курян уже получили медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»
Почти семь тысяч курских ветеранов уже получили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Заканчивается работа по вручению на дому юбилейных медалей тем ветеранам, которые по состоянию здоровья не смогли принять участие в торжественных мероприятиях. Награды уже получили почти 80% из 8595 жителей области, включенных в списки, сообщили в администрации региона.
Акция стартовала в регионе 22 января. В районах и городах торжественные мероприятия были приурочены ко Дню защитника Отечества и другим памятным, праздничным датам.
Юбилейную медаль получают участники Великой Отечественной войны, партизаны и члены подпольных организаций, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто.
ИСТОЧНИК KP.RU