2020-03-18T14:32:47+03:00
Общество

Почти семь тысяч курян уже получили медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»

Акция стартовала в регионе 22 января
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Награды уже получили почти 80% из 8595 жителей областиНаграды уже получили почти 80% из 8595 жителей областиФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Почти семь тысяч курских ветеранов уже получили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Заканчивается работа по вручению на дому юбилейных медалей тем ветеранам, которые по состоянию здоровья не смогли принять участие в торжественных мероприятиях. Награды уже получили почти 80% из 8595 жителей области, включенных в списки, сообщили в администрации региона.

Акция стартовала в регионе 22 января. В районах и городах торжественные мероприятия были приурочены ко Дню защитника Отечества и другим памятным, праздничным датам.

Юбилейную медаль получают участники Великой Отечественной войны, партизаны и члены подпольных организаций, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожилым курянам советуют не посещать общественные места из-за коронавируса
Водителя курского такси обвиняют в краже у пассажира
Парень украл у курянки дорогой смартфон после знакомства в клубе
Сбербанк предложил «превратить» смартфон в терминал
Сбербанк внедрил авторизацию по Сбер ID с помощью push-уведомлений
В Курской области из-за коронавируса отменили все массовые мероприятия
Почти семь тысяч курян уже получили медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»
Курянин убил знакомого, решив, что тот украл у него золотую цепочку
В Курском кукольном театре сменился директор
Курские школьники уходят на каникулы с 19 марта
Несмотря на коронавирус, в Курске кинотеатры работают в обычном режиме
Двоих курян госпитализировали с подозрением на контакт с больным коронавирусом
Курянка взыскала с государства 46 тысяч рублей, потраченные на медизделия для ребенка-инвалида
В Курской области горит сухая трава
Под Курском 20 человек тушили пожар в жилом доме
В Курске открылась школа юных инноваторов
Двух курян, у которых было подозрение на коронавирус, выписали из больницы
В Курской области стартует профилактическое мероприятие «Школьные каникулы»
Курянка заплатила около двух миллионов, чтобы вернуть арестованный «Мерседес»
Курян приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Я люблю тебя, жизнь!»
Под Курском построят культурно-духовный центр Даниила Гранина
У курян город отбирает землю под тротуар
Курянин убил знакомого несколькими ударами ножа
Из больницы выписывают двоих курян, у которых не подтвердился коронавирус