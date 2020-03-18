2020-03-18T13:50:49+03:00
Происшествия

Курянин убил знакомого, решив, что тот украл у него золотую цепочку

Трагедия произошла в Железногорском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Теперь суд вынесет приговорТеперь суд вынесет приговорФото: Светлана ВОЛКОВА
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СК передал в суд уголовное дело против 36-летнего жителя Железногорского района. Его обвиняют в убийстве.

По версии следствия ночью 5 декабря пьяный курянин был в своей квартире в поселке Новоандросово Железногорского района вместе со своим 32-летним знакомым.

Внезапно он обнаружил, что у него с шеи пропала золотая цепочка с иконкой и решил, что ее мог взять его знакомый. Между мужчинами произошел конфликт. 36-летний курянин сначала жестоко избил своего знакомого, а потом взял нож и нанес им удар в голову, грудь и шею оппонента. 32-летний мужчина от полученных травм умер на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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