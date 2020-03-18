В Курском кукольном театре сменился директор

18 Март 2020 2020-03-18T13:28:54+03:00

Свой трудовой стаж Юлия Павленко начала в 2007 году в Новомосковском драматическом театре Фото: предоставлено пресс-службой

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Кадровые перестановки в курском театре кукол. В связи с выходом на пенсию освобождена от должности директора Александра Кондратова. Стаж ее работы в этом учреждении составил 33 года, сообщили в администрации региона.

С 19 марта и.о. директора Курского государственного театра кукол назначена Юлия Павленко. Последнее время она руководила Дворцом культуры в Курчатове.

У Юлии Витальевны два высших образования: она окончила Орловский государственный институт искусств и культуры и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Свой трудовой стаж Юлия Павленко начала в 2007 году в Новомосковском драматическом театре имени Качалина в должности актрисы и балетмейстера театра. В 2012 году она стала помощником главного режиссера в ТЮЗе «Ровесник», с 2013 по 2016 года – актриса в курском театре кукол.

ИСТОЧНИК KP.RU