2020-03-18T13:28:54+03:00
Звезды

В Курском кукольном театре сменился директор

На эту должность назначена Юлия Павленко
Ольга ДАНИЛОВА
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Свой трудовой стаж Юлия Павленко начала в 2007 году в Новомосковском драматическом театреСвой трудовой стаж Юлия Павленко начала в 2007 году в Новомосковском драматическом театреФото: предоставлено пресс-службой
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Кадровые перестановки в курском театре кукол. В связи с выходом на пенсию освобождена от должности директора Александра Кондратова. Стаж ее работы в этом учреждении составил 33 года, сообщили в администрации региона.

С 19 марта и.о. директора Курского государственного театра кукол назначена Юлия Павленко. Последнее время она руководила Дворцом культуры в Курчатове.

У Юлии Витальевны два высших образования: она окончила Орловский государственный институт искусств и культуры и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Свой трудовой стаж Юлия Павленко начала в 2007 году в Новомосковском драматическом театре имени Качалина в должности актрисы и балетмейстера театра. В 2012 году она стала помощником главного режиссера в ТЮЗе «Ровесник», с 2013 по 2016 года – актриса в курском театре кукол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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