Несмотря на коронавирус, в Курске кинотеатры работают в обычном режиме

18 Март 2020 2020-03-18T11:47:16+03:00

Посетителям выдают антибактериальные салфетки, а на сеанс пускают не больше 50 человек

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"КП-Курск" уже сообщала, что в области введен режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Отменяются массовые мероприятия. Однако куряне могут спокойно сходить в кино. Местные кинотеатры работают в обычном режиме.

Так, работает кинотеатр «Люксор» и радует любителей кино, но уже в режиме повышенной безопасности.

- Перенос некоторых крупных релизов в данном случае является предсказуемой и оправданной мерой: так уже на 2021 год «переехали» премьеры «Форсаж 9», «Тихое место – 2», российская драма «На острие», а проект компании Disney «Мулан» и вовсе на неопределенный срок. Тем не менее, количество гостей кинотеатров сократилось совсем несущественно, - отметило руководство киносети.

Для всех любителей смотреть кино не дома кинотеатры продолжают работать, но предпринимают все возможные меры для обеспечения безопасности посетителей. Например, в сети «Люксор»:

- на каждый сеанс допускается не более 50 человек;

- установлены УФ-лампы;

- каждый час дезинфицируются поверхности в местах скопления людей;

- после каждого сеанса дезинфицируются залы, включая подлокотники;

- ведется журнал состояния здоровья сотрудников;

- каждому посетителю выдаются антибактериальные салфетки;

- показ фильмов в формате 3D осуществляется только с использованием 3D-очков в индивидуальной упаковке.

Вместо крупных релизов в прокат возвращаются самые кассовые российские и зарубежные фильмы, такие как «Движение вверх», «Легенда №17», «Т-34», «Однажды… в Голливуде».

ИСТОЧНИК KP.RU