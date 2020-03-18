Несмотря на коронавирус, в Курске кинотеатры работают в обычном режиме
"КП-Курск" уже сообщала, что в области введен режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Отменяются массовые мероприятия. Однако куряне могут спокойно сходить в кино. Местные кинотеатры работают в обычном режиме.
Так, работает кинотеатр «Люксор» и радует любителей кино, но уже в режиме повышенной безопасности.
- Перенос некоторых крупных релизов в данном случае является предсказуемой и оправданной мерой: так уже на 2021 год «переехали» премьеры «Форсаж 9», «Тихое место – 2», российская драма «На острие», а проект компании Disney «Мулан» и вовсе на неопределенный срок. Тем не менее, количество гостей кинотеатров сократилось совсем несущественно, - отметило руководство киносети.
Для всех любителей смотреть кино не дома кинотеатры продолжают работать, но предпринимают все возможные меры для обеспечения безопасности посетителей. Например, в сети «Люксор»:
- на каждый сеанс допускается не более 50 человек;
- установлены УФ-лампы;
- каждый час дезинфицируются поверхности в местах скопления людей;
- после каждого сеанса дезинфицируются залы, включая подлокотники;
- ведется журнал состояния здоровья сотрудников;
- каждому посетителю выдаются антибактериальные салфетки;
- показ фильмов в формате 3D осуществляется только с использованием 3D-очков в индивидуальной упаковке.
Вместо крупных релизов в прокат возвращаются самые кассовые российские и зарубежные фильмы, такие как «Движение вверх», «Легенда №17», «Т-34», «Однажды… в Голливуде».
ИСТОЧНИК KP.RU