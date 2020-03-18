2020-03-18T11:22:57+03:00
Происшествия

Курянка взыскала с государства 46 тысяч рублей, потраченные на медизделия для ребенка-инвалида

Полгода женщина за свой счет покупала тест-полоски и расходные материалы к инсулиновой помпе
Ольга ДАНИЛОВА
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Женщине удалось вернуть деньги через судЖенщине удалось вернуть деньги через судФото: Светлана ВОЛКОВА
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В прокуратуру Центрального округа Курска пожаловалась мать девочки-инвалида на несвоевременное обеспечение изделиями медицинского назначения.

14-летняя дочь женщины страдает сахарным диабетом, нуждается в ежедневном введении инсулина и измерении уровня глюкозы в крови.

Как показала проверка, полгода ребенку-инвалиду не предоставляли тест-полоски и расходные материалы к инсулиновой помпе, которые ей необходимы для ежедневного использования. Мать девочки была вынуждена купить жизненно необходимые медицинские изделия, потратив 46 тысяч рублей.

- По закону медицинского назначения для контроля уровня глюкозы в крови и введения инсулина инвалидам выдаются по рецептам бесплатно, - пояснили в прокуратуре.

Прокурор Центрального округа Курска направил в суд иск, в котором потребовал взыскать с комитета здравоохранения Курской области деньги, потраченные матерью ребенка-инвалида на покупку изделий медицинского назначения. Требования прокурора полностью удовлетворены, сказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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