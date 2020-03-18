В Курской области горит сухая трава

18 Март 2020 2020-03-18T10:55:54+03:00

Лидером печальной статистики стал Курский район Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

За сутки пожарные выезжали на тушение сорок раз

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За минувшие сутки курские пожарные выезжали на тушение сухой травы порядка сорока раз. Лидером печальной статистики стал Курский район, неоднократно пожары возникали на территориях Кореневского, Глушковского, Железногорского, Золотухинского районов.

Большую помощь в тушении оказывает добровольная пожарная охрана. Добровольцы Донского сельского совета Золотухинского района своими силами ликвидировали горение травы на площади 300 квадратных метров. Самостоятельно справились с огнем и добровольцы Ольговского сельского совета Кореневского района.

За сутки от 24 муниципальных образований региона поступили 245 заявок на отжиги сухой растительности и порубочных остатков. Составлены 12 административных материалов за нарушение требований пожарной безопасности.

По прогнозам синоптиков в ближайшие дни температура воздуха в дневные часы будет достигать 10-14 градусов тепла. А это значит, что опасность пожаров, связанных с палами травы, остается достаточно высокой.

За несоблюдение требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период предусмотрена ответственность в виде штрафов. Для физических лиц – 2-3 тысячи рублей, должностных – 6-15, юридических – 150-200 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU