В Курской области горит сухая трава
За минувшие сутки курские пожарные выезжали на тушение сухой травы порядка сорока раз. Лидером печальной статистики стал Курский район, неоднократно пожары возникали на территориях Кореневского, Глушковского, Железногорского, Золотухинского районов.
Большую помощь в тушении оказывает добровольная пожарная охрана. Добровольцы Донского сельского совета Золотухинского района своими силами ликвидировали горение травы на площади 300 квадратных метров. Самостоятельно справились с огнем и добровольцы Ольговского сельского совета Кореневского района.
За сутки от 24 муниципальных образований региона поступили 245 заявок на отжиги сухой растительности и порубочных остатков. Составлены 12 административных материалов за нарушение требований пожарной безопасности.
По прогнозам синоптиков в ближайшие дни температура воздуха в дневные часы будет достигать 10-14 градусов тепла. А это значит, что опасность пожаров, связанных с палами травы, остается достаточно высокой.
За несоблюдение требований пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период предусмотрена ответственность в виде штрафов. Для физических лиц – 2-3 тысячи рублей, должностных – 6-15, юридических – 150-200 тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU