2020-03-18T10:07:51+03:00
Происшествия

Под Курском 20 человек тушили пожар в жилом доме

ЧП произошло в Конышевском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар произошел вечеромПожар произошел вечеромФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 17:23 17 Марта в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Конышевка на улице Черняховского.

По данным МЧС пожарные были на месте ЧП в 17:27 и приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 17:31, ликвидирован в 17:35.

В результате пожара в жилом деревянном доме огнем уничтожена кровля, повреждено внутренняя отделка дома, вещи, обгорели стены, сообщили в ГУ МЧС.

Пожар тушили 20 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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