2020-03-18T08:34:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Двух курян, у которых было подозрение на коронавирус, выписали из больницы

Под наблюдением находятся еще 70 человек
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе действует режим повышенной готовности по коронавирусуВ регионе действует режим повышенной готовности по коронавирусуФото: Светлана ВОЛКОВА
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Двое курян, у которых был прямой контакт с заболевшей жительницей Белгородской области, выписаны из инфекционной больницы имени Семашко, где они находились под наблюдением. Им трижды был сделан анализ на коронавирусную инфекцию, он отрицательный, сообщает региональный комитет здравоохранения.

Под домашним медицинским наблюдением в регионе после приезда из стран неблагополучных по коронавирусу, по данным на 17 марта, находятся 70 человек; всего же их количество с нарастающим итогом составило 107 человек. Карантин завершился уже для 37 курян. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе нет.

Несмотря на это, курян просят соблюдать меры профилактики: меньше находиться в общественных местах, торговых центрах, чаще мыть руки, протирать телефоны/смартфоны дезинфицирующими средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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