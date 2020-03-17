В Курской области стартует профилактическое мероприятие «Школьные каникулы»
За два месяца 2020 года на территории Курской области произошло 19 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 21 несовершеннолетний получил ранения, погибших - нет.
В дни школьных каникул, в период с 18 марта по 5 апреля в Курской области будет проходить профилактическое мероприятие «Школьные каникулы». Сотрудники Госавтоинспекции примут участие в родительских собраниях, расскажут о безопасном поведения детей на дорогах, проинформируют родителей об обязательном применении ремней безопасности, детских удерживающих устройств и использовании световозвращающих элементов на одежде.
Наряды ДПС усилят контроль за соблюдением водителями ПДД в местах массового скопления детей. Будет обеспечен контроль за условиями эксплуатации автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей, в том числе «Школьных автобусов».
В общеобразовательных организациях региона пройдут тематические мероприятия по изучению Правил дорожного движения. Будут проведены дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД с водительским составом в автотранспортных предприятиях, среди индивидуальных владельцев транспортных средств.
ИСТОЧНИК KP.RU