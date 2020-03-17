В Курской области стартует профилактическое мероприятие «Школьные каникулы»

17 Март 2020 2020-03-17T17:07:27+03:00

За два месяца в регионе с участием детей произошло 19 ДТП

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За два месяца 2020 года на территории Курской области произошло 19 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 21 несовершеннолетний получил ранения, погибших - нет.

В дни школьных каникул, в период с 18 марта по 5 апреля в Курской области будет проходить профилактическое мероприятие «Школьные каникулы». Сотрудники Госавтоинспекции примут участие в родительских собраниях, расскажут о безопасном поведения детей на дорогах, проинформируют родителей об обязательном применении ремней безопасности, детских удерживающих устройств и использовании световозвращающих элементов на одежде.

Наряды ДПС усилят контроль за соблюдением водителями ПДД в местах массового скопления детей. Будет обеспечен контроль за условиями эксплуатации автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей, в том числе «Школьных автобусов».

В общеобразовательных организациях региона пройдут тематические мероприятия по изучению Правил дорожного движения. Будут проведены дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД с водительским составом в автотранспортных предприятиях, среди индивидуальных владельцев транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU