2020-03-17T16:12:48+03:00
Общество

Курянка заплатила около двух миллионов, чтобы вернуть арестованный «Мерседес»

У женщины накопилось 140 штрафов ГИБДД
Яна ШЕЛЕСТ
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Женщина в установленный срок задолженность не погасилаЖенщина в установленный срок задолженность не погасилаФото: Из архива "КП"
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На исполнении в отделе судебных приставов по Сеймскому округу Курска находилось 141 исполнительное производство в отношении курянки, из них 140 по штрафам ГИБДД, и одно - по задолженности в пользу физического лица. Общая сумма долга составляла 1,8 млн рублей.

Женщина в установленный срок задолженность не погасила. Судебный пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 230 тысяч рублей. Также у курянки арестовали автомобиль «Мерседес».

Не желая расставаться со своей машиной, женщина оплатила долги в полном размере, а также сумму исполнительского сбора. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о снятии ареста с имущества должника, сообщили в УФССП по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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