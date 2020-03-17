Курянка заплатила около двух миллионов, чтобы вернуть арестованный «Мерседес»
На исполнении в отделе судебных приставов по Сеймскому округу Курска находилось 141 исполнительное производство в отношении курянки, из них 140 по штрафам ГИБДД, и одно - по задолженности в пользу физического лица. Общая сумма долга составляла 1,8 млн рублей.
Женщина в установленный срок задолженность не погасила. Судебный пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 230 тысяч рублей. Также у курянки арестовали автомобиль «Мерседес».
Не желая расставаться со своей машиной, женщина оплатила долги в полном размере, а также сумму исполнительского сбора. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о снятии ареста с имущества должника, сообщили в УФССП по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU