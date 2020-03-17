2020-03-17T14:11:15+03:00
Звезды

Курян приглашают принять в конкурсе видеороликов «Я люблю тебя, жизнь!»

Победители и призеры получат дипломы и ценные призы
Ольга ДАНИЛОВА
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Принять участие в конкурсе могут дети до 18 летПринять участие в конкурсе могут дети до 18 летФото: Светлана ВОЛКОВА
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В рамках Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» имени Иосифа Кобзона проводится конкурс социальных видеороликов «Я люблю тебя, жизнь!».

К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 8 до 18 лет.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«РДШ – дорога в будущее» – о роли Российского движения школьников в вашей жизни;

«Я люблю тебя, жизнь!» – свободная тема в соответствии с концепцией конкурса;

«Служить Отчизне!» – о верности воинским традициям, акциях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;

«Все работы хороши – выбирай на вкус!» – о выборе профессии и мастерах своего дела;

«Мы в ответе за тех, кого приручили» – о любви ко всему живому.

Заявки принимаются до 31 марта. Положение о конкурсе и подробная информация размещены на официальном сайте фестиваля «Гринландия» www.grinlandia.ru.

Победители и призеры конкурса в каждой номинации получат дипломы и ценные призы, учрежден также специальный приз зрительских симпатий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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