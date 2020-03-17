Курян приглашают принять в конкурсе видеороликов «Я люблю тебя, жизнь!»
В рамках Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» имени Иосифа Кобзона проводится конкурс социальных видеороликов «Я люблю тебя, жизнь!».
К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 8 до 18 лет.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«РДШ – дорога в будущее» – о роли Российского движения школьников в вашей жизни;
«Я люблю тебя, жизнь!» – свободная тема в соответствии с концепцией конкурса;
«Служить Отчизне!» – о верности воинским традициям, акциях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне;
«Все работы хороши – выбирай на вкус!» – о выборе профессии и мастерах своего дела;
«Мы в ответе за тех, кого приручили» – о любви ко всему живому.
Заявки принимаются до 31 марта. Положение о конкурсе и подробная информация размещены на официальном сайте фестиваля «Гринландия» www.grinlandia.ru.
Победители и призеры конкурса в каждой номинации получат дипломы и ценные призы, учрежден также специальный приз зрительских симпатий.
ИСТОЧНИК KP.RU