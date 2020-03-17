2020-03-17T14:01:20+03:00
Звезды

Под Курском построят культурно-духовный центр Даниила Гранина

Спецпроект получил название "Колыбель"
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Культурно-духовный центр построят в Рыльском районеКультурно-духовный центр построят в Рыльском районеФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В Курской области обсудили строительство культурно-духовного центра имени Даниила Гранина в Рыльском районе. В заседании приняла участие Марина Абрамова - вице-президент НКО «Российский книжный союз» и издательского холдинга «Эксмо-АСТ».

- В прошлом году Российский книжный союз разработал спецпроект «Колыбель», который направлен на увековечение памяти писателя Даниила Александровича Гранина на его малой Родине. Нам важно довести начатое до конца. Проект согласован и будет реализован при поддержке администрации Президента РФ, - отметила Марина Абрамова - вице-президент НКО «Российский книжный союз».

Культурно-духовный центр построят на месте бывшего села Волынка, в котором родился знаменитый писатель. Уже определен земельный участок под размещение объекта, сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию. Предполагается, что на полутора гектарах появится часовня в честь небесного покровителя писателя Даниила Пророка, музей творчества Гранина и амфитеатр для проведения фестивалей. Также запланировано высадить сад из ста деревьев айвы.

Финансирование строительства будет вестись из федерального бюджета. Кроме того, Российский книжный союз планирует участвовать с проектом «Колыбель» в конкурсе на получение президентского гранта и привлекать спонсоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курской области стартует профилактическое мероприятие «Школьные каникулы»
Курянка заплатила около двух миллионов, чтобы вернуть арестованный «Мерседес»
Курян приглашают принять в конкурсе видеороликов «Я люблю тебя, жизнь!»
Под Курском построят культурно-духовный центр Даниила Гранина
У курян город отбирает землю под тротуар
Курянин убил знакомого несколькими ударами ножа
Из больницы выписывают двоих курян, у которых не подтвердился коронавирус
В Курской области из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности
Курская Коренская ярмарка пройдет с 18 по 21 июня
Курянин из-за не потушенной сигареты спалил дом с тремя собственными детьми
Курянин продал Биткойны мошенникам
«Сбербанк страхование» возвращает деньги за полисы ВЗР клиентам, отказавшимся от поездок из-за коронавируса
Курянина судят за попытку дать денег сотруднику ДПС
Под Курском на пожаре погиб мужчина
В Курской области из-за коронавируса школьные каникулы начнутся раньше
Из-за пандемии курянам советуют пользоваться услугами почты дистанционно
Из-за коронавируса курские школы обязали обеспечить антибактериальным мылом
1 апреля в Курской области стартует весенний призыв
В Курске по проспекту Плевицкой будет ходить 30 маршруток
Курские боксеры выиграли первенство ЦФО по боксу
В Курской области горит трава и мусор
Для курян открыта «горячая линия» ко Всемирному дню прав потребителей
Курский «Авангард» сыграл вничью с ростовской «Чайкой»
Курянин оплатил долг, чтобы выехать за границу
В Курске против гендиректора компании завели дело за невыплату зарплаты
В Курской области случаев коронавируса не зарегистрировано
На трассе под Курском погиб пешеход