Под Курском построят культурно-духовный центр Даниила Гранина

17 Март 2020 2020-03-17T14:01:20+03:00

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В Курской области обсудили строительство культурно-духовного центра имени Даниила Гранина в Рыльском районе. В заседании приняла участие Марина Абрамова - вице-президент НКО «Российский книжный союз» и издательского холдинга «Эксмо-АСТ».

- В прошлом году Российский книжный союз разработал спецпроект «Колыбель», который направлен на увековечение памяти писателя Даниила Александровича Гранина на его малой Родине. Нам важно довести начатое до конца. Проект согласован и будет реализован при поддержке администрации Президента РФ, - отметила Марина Абрамова - вице-президент НКО «Российский книжный союз».

Культурно-духовный центр построят на месте бывшего села Волынка, в котором родился знаменитый писатель. Уже определен земельный участок под размещение объекта, сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию. Предполагается, что на полутора гектарах появится часовня в честь небесного покровителя писателя Даниила Пророка, музей творчества Гранина и амфитеатр для проведения фестивалей. Также запланировано высадить сад из ста деревьев айвы.

Финансирование строительства будет вестись из федерального бюджета. Кроме того, Российский книжный союз планирует участвовать с проектом «Колыбель» в конкурсе на получение президентского гранта и привлекать спонсоров.

ИСТОЧНИК KP.RU