2020-03-17T13:13:32+03:00
Происшествия

У курян город отбирает землю под тротуар

Люди не хотят отдавать свою территорию
Ольга ДАНИЛОВА
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Добровольно собственники отказались передвинуть заборДобровольно собственники отказались передвинуть заборФото: предоставлено пресс-службой
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Администрация Курска ведет разработку проекта планировки и проекта межевания территории, чтобы определить участок для изъятия земель необходимых для строительства тротуара напротив дома № 17 по улице Пучковка, сообщили в мэрии. Сейчас обойти этот участок можно, воспользовавшись двумя существующими пешеходными переходами.

- Добровольно собственники отказались передвинуть забор. Ведем работу по изъятию этих двух метров, чтобы сделать тротуар того размера, который необходим, - сказал глава Курска Виктор Карамышев.

Также ведется работа по определению участка для изъятия земель необходимых для строительства посадочной площадки и установки остановочного павильона вблизи дома по улице Нижняя Казацкая 192-А. После изъятия земли будет разработана проектно-сметная документация, предусматривающая строительство этих объектов, добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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