2020-03-17T13:05:03+03:00
Происшествия

Курянин убил знакомого несколькими ударами ножа

Трагедия произошла в Железногорске
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянину грозит срокКурянину грозит срокФото: Из архива КП.
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СК передал в суд уголовное дело против 39-летнего жителя Железногорского района, которого обвиняют в убийстве.

По версии следствия в ночь с 5 на 6 января курянин со своим 31-летним знакомым выпивали в квартире последнего, расположенной в одном из домов по улице Маршала Жукова Железногорска.

- Во время застолья произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес смертельные ножевые ранения в грудь и подбородок хозяину квартиры. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте, - рассказали в СК.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в Следственном Комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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