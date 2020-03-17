В Курской области из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

17 Март 2020 2020-03-17T12:28:10+03:00

Пока жесткие карантинные мероприятия в регионе не вводят Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В Курской области принимаются меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, введен режим повышенной готовности, сообщили в администрации региона. Подтвержденных случаев этого заболевания в регионе нет, но в России уже зафиксировано 93 случая, в мире же всего около 150 тысяч заболевших.

В регионе до 30 марта ограничено проведение мероприятий численностью свыше 500 человек.

- Вводить жесткие карантинные мероприятия у нас нет оснований. В случае изменения эпидситуации будем пересматривать принимаемые меры в оперативном порядке, - рассказала Ирина Хмелевская.

Как ранее сообщала КП, во всех образовательных организациях также проводят дезинфекцию помещений, в детских садах воспитанникам измеряют температуру.

В школах Курской области весенние каникулы из-за пандемии начнутся с 20 марта, в Курске - с 23 марта. На каникулах детям не рекомендуют посещать массовые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU