Курская Коренская ярмарка пройдет с 18 по 21 июня

17 Март 2020 2020-03-17T12:26:29+03:00

Всего в местечке Свобода будет выделено 7 основных зон притяжения Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В Доме Советов состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению XX Курской Коренской ярмарки. В этом году пересмотрена концепция мероприятия. Среднерусский экономический форум заменит деловая часть ярмарки.

Коренская ярмарка пройдет с 18 по 21 июня. Однако окончательное решение по дате ее проведения будет принято в начале апреля. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки и распространения коронавирусной инфекции ярмарку перенесут или отменят вовсе.

Пока ожидается, что официально ярмарка стартует не в субботу, как было ранее, а в пятницу, 19 июня, сразу после завершения крестного хода в честь иконы Божией Матери «Знамение Курская Коренная».

После церемонии открытия запланирована трехчасовая деловая программа и прием губернатора Курской области. Одновременно для гостей ярмарки на четырех улицах развернется торговля и мастер-классы по изготовлению поделок и сувениров.

Всего в местечке Свобода будет выделено семь основных зон притяжения: духовное ядро с примыканием к нему «Города мастеров», торговые ряды, главный выставочный павильон, 4 быстровозводимых павильона, выставка сельхозтехники, фестивальная площадка и подворья, которые будут выполнены в едином стиле.

ИСТОЧНИК KP.RU