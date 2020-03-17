Курская Коренская ярмарка пройдет с 18 по 21 июня
В Доме Советов состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению XX Курской Коренской ярмарки. В этом году пересмотрена концепция мероприятия. Среднерусский экономический форум заменит деловая часть ярмарки.
Коренская ярмарка пройдет с 18 по 21 июня. Однако окончательное решение по дате ее проведения будет принято в начале апреля. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки и распространения коронавирусной инфекции ярмарку перенесут или отменят вовсе.
Пока ожидается, что официально ярмарка стартует не в субботу, как было ранее, а в пятницу, 19 июня, сразу после завершения крестного хода в честь иконы Божией Матери «Знамение Курская Коренная».
После церемонии открытия запланирована трехчасовая деловая программа и прием губернатора Курской области. Одновременно для гостей ярмарки на четырех улицах развернется торговля и мастер-классы по изготовлению поделок и сувениров.
Всего в местечке Свобода будет выделено семь основных зон притяжения: духовное ядро с примыканием к нему «Города мастеров», торговые ряды, главный выставочный павильон, 4 быстровозводимых павильона, выставка сельхозтехники, фестивальная площадка и подворья, которые будут выполнены в едином стиле.
ИСТОЧНИК KP.RU