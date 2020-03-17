2020-03-17T11:48:27+03:00
Происшествия

Курянин из-за не потушенной сигареты спалил дом с тремя собственными детьми

В огне погибли малыши пяти, четырех и двух лет. Суд вынесет приговор
Ольга ДАНИЛОВА
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Бывшему многодетному отцу грозит срокБывшему многодетному отцу грозит срокФото: Светлана ВОЛКОВА
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СК завершил расследование уголовного дела против 29-летнего мужчины, которого обвиняют по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам) и ст. 168 УК РФ (повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем).

По версии следствия примерно с 22 часов 10 ноября до 06 часов 11 ноября 2019 года пьяный мужчина лежал на диване и курил сигарету в своем доме на улице Кирова в поселке Пристень. Здесь он жил совместно со своей 25-летней женой и четырьмя маленькими детьми, младшему из которых всего один год, остальным - пять, четыре и два годика.

- Докурив, курянин бросил не затушенную сигарету, которая попала на рядом стоящую кровать, а сам заснул. В результате около шести часов утра 11 ноября загорелся дом. Обнаружив, что дом горит, родители бросились выносить из дома детей, но из-за быстрого распространения пламени им удалось спасти только младшего, годовалого ребенка. После тушения пожара в доме пожарные обнаружили три тела малышей, - рассказали в СК.

Теперь суд вынесет приговор курянину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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