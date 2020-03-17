2020-03-17T11:33:28+03:00
Происшествия

Курянин продал Биткойны мошенникам

Есть основания полагать, что ресурс, на который обратился мужчина, был специально создан для обмана пользователей
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Ответного перевода в 20 тысяч рублей курянин на свою карту так и не дождалсяОтветного перевода в 20 тысяч рублей курянин на свою карту так и не дождалсяФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

С заявлением в Северо-Западный отдел полиции обратился молодой человек, который потерял свои сбережения в криптовалюте. Накануне он нашел в сети интернет сайт якобы московской электронной биржи, где предлагалась высокая цена за один Биткойн – около 650 тысяч рублей. Курянин решил продать свои «цифровые деньги» и перевел несколько сотых Биткойна на электронный кошелек владельца интернет ресурса. Но ответного перевода в 20 тысяч рублей на свою карту так и не дождался.

- Контактный телефон оказался выключенным, а на электронные письма никто не ответил, - пояснили в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают IP адреса и реальное местонахождение владельцев сайта электронной биржи. Есть основания полагать, что ресурс, на который обратился мужчина, был специально создан для обмана пользователей сети. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция предупреждает — прежде чем совершать любые операции в интернете, необходимо тщательно проверить всю информацию, изучить отзывы и убедится в том, что сайт, с которым вы работаете, не является двойником.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курянин из-за не потушенной сигареты спалил дом с тремя собственными детьми
Курянин продал Биткойны мошенникам
«Сбербанк страхование» возвращает деньги за полисы ВЗР клиентам, отказавшимся от поездок из-за коронавируса
Курянина судят за попытку дать денег сотруднику ДПС
Под Курском на пожаре погиб мужчина
В Курской области из-за коронавируса школьные каникулы начнутся раньше
Из-за пандемии курянам советуют пользоваться услугами почты дистанционно
Из-за коронавируса курские школы обязали обеспечить антибактериальным мылом
1 апреля в Курской области стартует весенний призыв
В Курске по проспекту Плевицкой будет ходить 30 маршруток
Курские боксеры выиграли первенство ЦФО по боксу
В Курской области горит трава и мусор
Для курян открыта «горячая линия» ко Всемирному дню прав потребителей
Курский «Авангард» сыграл вничью с ростовской «Чайкой»
Курянин оплатил долг, чтобы выехать за границу
В Курске против гендиректора компании завели дело за невыплату зарплаты
В Курской области случаев коронавируса не зарегистрировано
На трассе под Курском погиб пешеход