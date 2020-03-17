Курянин продал Биткойны мошенникам

17 Март 2020 2020-03-17T11:33:28+03:00

Ответного перевода в 20 тысяч рублей курянин на свою карту так и не дождался Фото: Светлана ВОЛКОВА

Есть основания полагать, что ресурс, на который обратился мужчина, был специально создан для обмана пользователей

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С заявлением в Северо-Западный отдел полиции обратился молодой человек, который потерял свои сбережения в криптовалюте. Накануне он нашел в сети интернет сайт якобы московской электронной биржи, где предлагалась высокая цена за один Биткойн – около 650 тысяч рублей. Курянин решил продать свои «цифровые деньги» и перевел несколько сотых Биткойна на электронный кошелек владельца интернет ресурса. Но ответного перевода в 20 тысяч рублей на свою карту так и не дождался.

- Контактный телефон оказался выключенным, а на электронные письма никто не ответил, - пояснили в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают IP адреса и реальное местонахождение владельцев сайта электронной биржи. Есть основания полагать, что ресурс, на который обратился мужчина, был специально создан для обмана пользователей сети. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция предупреждает — прежде чем совершать любые операции в интернете, необходимо тщательно проверить всю информацию, изучить отзывы и убедится в том, что сайт, с которым вы работаете, не является двойником.

ИСТОЧНИК KP.RU