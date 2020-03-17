Курянина судят за попытку дать денег сотруднику ДПС

17 Март 2020 2020-03-17T10:20:16+03:00

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В суд передано уголовное дело против 45-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на дачу взятки.

По версии следствия ночью 16 февраля автомобиль под управлением курянина остановили сотрудники ДПС в поселке Медвенка. Во время проверки водитель оказался пьян, поэтому его доставили отдел полиции для составления административного материала.

- В служебном кабинете ОГИБДД отделения МВД России по Медвенскому району мужчина, понимая, что в отношении него будет составлен административный материал, передал инспектору ДПС в качестве взятки 3 400 рублей за то, чтобы его не привлекали к административной ответственности, - рассказали в СУ СК.

Однако инспектор ДПС от взятки отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть районного отделения полиции.

Теперь суд вынесет приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU