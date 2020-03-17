Под Курском на пожаре погиб мужчина

17 Март 2020 2020-03-17T09:50:11+03:00

В ликвидации пожара привлекались 14 человек, шесть единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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Жилой дом в деревне Успенка-Раевка Касторенского района загорелся 16 марта примерно в половине девятого утра. На место ЧП выехали пожарные, сотрудники полиции, скорая помощь, работники электросетей и газовой службы.

Возгорание локализовали в 08:46, ликвидировали полностью – в 08:53. В результате пожара в жилом кирпичном доме размером 6 на 10 метров выгорела комната, частично прогорели потолочные перекрытия. На пепелище спасатели обнаружили тело 39-летнего мужчины.

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС пять человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU