2020-03-17T09:07:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Курской области из-за коронавируса школьные каникулы начнутся раньше

Курянам советуют избегать людных мест и чаще мыть руки
Ольга ДАНИЛОВА
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Школьные каникулы начнутся уже с 20 и 23 мартаШкольные каникулы начнутся уже с 20 и 23 мартаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Как уже сообщала КП, в Курской области под наблюдением по поводу коронавируса сейчас находятся более 50 человек. Заболевание и у кого пока не подтверждено.

Во всех образовательных организациях также проводят дезинфекцию помещений, в детских садах воспитанникам измеряют температуру.

В школах Курской области весенние каникулы из-за пандемии начнутся с 20 марта, в Курске - с 23 марта. На каникулах детям не рекомендуют посещать массовые мероприятия.

Всех курян также призывают меньше находиться в общественных местах, торговых центрах и соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, избегать контактов с людьми, которые выглядят нездоровыми. В числе рекомендаций Роспотребнадзора и использование бесконтактных платежей. Так как вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени, необходимо протирать телефоны и смартфоны дезинфицирующими средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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