Из-за пандемии курянам советуют пользоваться услугами почты дистанционно
Отделения почтовой связи продолжат функционировать в полном объеме, сообщили в региональном отделении Почты России.
- Сотрудникам отделений будут предоставлены средства, необходимые для профилактики инфекционных заболеваний, однако компания призывает клиентов чаще использовать дистанционные каналы обслуживания. Это позволит сократить число контактов между клиентами и сотрудниками отделений, - сообщили в пресс-службе Почты России.
Так, клиенты могут воспользоваться цифровыми сервисами на сайте компании или в мобильном приложении, например, оформить и оплатить посылки онлайн или заказать доставку отправлений почтальоном или курьером.
Одновременно почта планирует увеличить число отправлений с товарными вложениями, доставляемых до/от двери клиентов. Корпоративные клиенты могут заключить договор с Почтой России удаленно в электронном виде.
ИСТОЧНИК KP.RU