2020-03-16T17:24:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за пандемии курянам советуют пользоваться услугами почты дистанционно

Почтальоны обещают чаще доставлять отправления "до\от двери клиента"
Ольга ДАНИЛОВА
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Из-за коронавируса курянам советуют меньше времени проводить в людных местахИз-за коронавируса курянам советуют меньше времени проводить в людных местахФото: Светлана ВОЛКОВА
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Отделения почтовой связи продолжат функционировать в полном объеме, сообщили в региональном отделении Почты России.

- Сотрудникам отделений будут предоставлены средства, необходимые для профилактики инфекционных заболеваний, однако компания призывает клиентов чаще использовать дистанционные каналы обслуживания. Это позволит сократить число контактов между клиентами и сотрудниками отделений, - сообщили в пресс-службе Почты России.

Так, клиенты могут воспользоваться цифровыми сервисами на сайте компании или в мобильном приложении, например, оформить и оплатить посылки онлайн или заказать доставку отправлений почтальоном или курьером.

Одновременно почта планирует увеличить число отправлений с товарными вложениями, доставляемых до/от двери клиентов. Корпоративные клиенты могут заключить договор с Почтой России удаленно в электронном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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