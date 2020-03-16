Из-за пандемии курянам советуют пользоваться услугами почты дистанционно

16 Март 2020 2020-03-16T17:24:36+03:00

Из-за коронавируса курянам советуют меньше времени проводить в людных местах Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Отделения почтовой связи продолжат функционировать в полном объеме, сообщили в региональном отделении Почты России.

- Сотрудникам отделений будут предоставлены средства, необходимые для профилактики инфекционных заболеваний, однако компания призывает клиентов чаще использовать дистанционные каналы обслуживания. Это позволит сократить число контактов между клиентами и сотрудниками отделений, - сообщили в пресс-службе Почты России.

Так, клиенты могут воспользоваться цифровыми сервисами на сайте компании или в мобильном приложении, например, оформить и оплатить посылки онлайн или заказать доставку отправлений почтальоном или курьером.

Одновременно почта планирует увеличить число отправлений с товарными вложениями, доставляемых до/от двери клиентов. Корпоративные клиенты могут заключить договор с Почтой России удаленно в электронном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU