Из-за коронавируса курские школы обязали обеспечить антибактериальным мылом

16 Март 2020 2020-03-16T16:08:48+03:00

Школьников в регионе пока не будут переводить на дистанционное обучение Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Переводить курские школы на дистанционное обучение не будут, однако во всех учебных учреждениях администрация должна обеспечить возможность для учеников и преподавателей пользоваться антибактериальным мылом. Иными словами мыло должно быть в обязательном порядке в школьных туалетах в свободном доступе.

В мэрии также заверили, что учителя следят за состоянием школьников. Если кто-то чувствует себя неважно, его сразу направляют в медпункт, а затем при необходимости домой.

Учителя также находятся под строгим медицинским контролем. Те, у кого есть симптомы простуды или температура, отстраняются от работы до полного выздоровления, сказали в горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU