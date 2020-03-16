2020-03-16T16:08:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса курские школы обязали обеспечить антибактериальным мылом

Отменять занятия в регионе не будут
Светлана ВОЛКОВА
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Школьников в регионе пока не будут переводить на дистанционное обучениеШкольников в регионе пока не будут переводить на дистанционное обучениеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Переводить курские школы на дистанционное обучение не будут, однако во всех учебных учреждениях администрация должна обеспечить возможность для учеников и преподавателей пользоваться антибактериальным мылом. Иными словами мыло должно быть в обязательном порядке в школьных туалетах в свободном доступе.

В мэрии также заверили, что учителя следят за состоянием школьников. Если кто-то чувствует себя неважно, его сразу направляют в медпункт, а затем при необходимости домой.

Учителя также находятся под строгим медицинским контролем. Те, у кого есть симптомы простуды или температура, отстраняются от работы до полного выздоровления, сказали в горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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