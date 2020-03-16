Из-за коронавируса курские школы обязали обеспечить антибактериальным мылом
Переводить курские школы на дистанционное обучение не будут, однако во всех учебных учреждениях администрация должна обеспечить возможность для учеников и преподавателей пользоваться антибактериальным мылом. Иными словами мыло должно быть в обязательном порядке в школьных туалетах в свободном доступе.
В мэрии также заверили, что учителя следят за состоянием школьников. Если кто-то чувствует себя неважно, его сразу направляют в медпункт, а затем при необходимости домой.
Учителя также находятся под строгим медицинским контролем. Те, у кого есть симптомы простуды или температура, отстраняются от работы до полного выздоровления, сказали в горадминистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU