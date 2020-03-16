1 апреля в Курской области стартует весенний призыв
Под ружье пойдут полторы тысячи курян
В регионе работает "горячий телефон" по призывуФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 1 апреля стартует весенний призыв курян на военную службу.
Призывная кампания в стране будет проходить с 1 апреля по 15 июля 2020 года. Курская область в ряды Вооруженных сил должна призвать около 1500 юношей, подчеркнули в облвоенкомате.
Военный комиссариат Курской области предлагает юношам и их родителям по всем возникающим вопросам о ходе призыва обращаться по телефону: 70-07-46 или в интернет – приемную: http://gvsu.gov.ru
ИСТОЧНИК KP.RU