2020-03-16T15:57:14+03:00
Политика

1 апреля в Курской области стартует весенний призыв

Под ружье пойдут полторы тысячи курян
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе работает "горячий телефон" по призывуВ регионе работает "горячий телефон" по призывуФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 1 апреля стартует весенний призыв курян на военную службу.

Призывная кампания в стране будет проходить с 1 апреля по 15 июля 2020 года. Курская область в ряды Вооруженных сил должна призвать около 1500 юношей, подчеркнули в облвоенкомате.

Военный комиссариат Курской области предлагает юношам и их родителям по всем возникающим вопросам о ходе призыва обращаться по телефону: 70-07-46 или в интернет – приемную: http://gvsu.gov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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