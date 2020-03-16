1 апреля в Курской области стартует весенний призыв

16 Март 2020 2020-03-16T15:57:14+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 апреля стартует весенний призыв курян на военную службу.

Призывная кампания в стране будет проходить с 1 апреля по 15 июля 2020 года. Курская область в ряды Вооруженных сил должна призвать около 1500 юношей, подчеркнули в облвоенкомате.

Военный комиссариат Курской области предлагает юношам и их родителям по всем возникающим вопросам о ходе призыва обращаться по телефону: 70-07-46 или в интернет – приемную: http://gvsu.gov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU