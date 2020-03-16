В Курске по проспекту Плевицкой будет ходить 30 маршруток
Продлены три маршрута
Маршрутки будут ходить с небольшим интервалом, сказали в мэрииФото: Светлана ВОЛКОВА
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В ближайшее время по новой дороге на проспекте Плевицкой пустят микроавтобусы и ПАЗики. Как сообщили в мэрии Курска, для удобства жителей проспекта Плевицкой продлены три маршрута:
- № 93 с 14 автобусами ПАЗ, интервал движения - 7 минут,
- № 206 с 5 микроавтобусами, интервал движения - 20 минут,
- № 210 с 11 микроавтобусами, интервал движения - 10 минут.
Таким образом, по проспекту Надежды Плевицкой будут ходить 30 единиц пассажирского транспорта с интервалом движения менее пяти минут, заверили в горадминистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU