В Курске по проспекту Плевицкой будет ходить 30 маршруток

16 Март 2020 2020-03-16T15:01:52+03:00

Маршрутки будут ходить с небольшим интервалом, сказали в мэрии Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В ближайшее время по новой дороге на проспекте Плевицкой пустят микроавтобусы и ПАЗики. Как сообщили в мэрии Курска, для удобства жителей проспекта Плевицкой продлены три маршрута:

- № 93 с 14 автобусами ПАЗ, интервал движения - 7 минут,

- № 206 с 5 микроавтобусами, интервал движения - 20 минут,

- № 210 с 11 микроавтобусами, интервал движения - 10 минут.

Таким образом, по проспекту Надежды Плевицкой будут ходить 30 единиц пассажирского транспорта с интервалом движения менее пяти минут, заверили в горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU