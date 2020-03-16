2020-03-16T14:20:28+03:00
Спорт

Курские боксеры выиграли первенство ЦФО по боксу

Соревнования проходили в Ярославле
Яна ШЕЛЕСТ
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Первое место в своей весовой категории занял Иван МинаковПервое место в своей весовой категории занял Иван Минаков
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Курские боксеры завоевали семь медалей на первенстве Центрального федерального округа по боксу среди юношей 2004-2005 годов рождения, которое прошло в Ярославле с 10 по 14 марта. В соревнованиях приняли участие около 170 спортсменов.

Первое место в своей весовой категории занял Иван Минаков, на втором месте Матвей Щедрин и Богдан Прийма, третье место у Никиты Коростелева, Романа Воропаева, Тимура Алтунина, Даниила Аргунова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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