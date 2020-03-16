В Курской области горит трава и мусор

16 Март 2020 2020-03-16T13:50:26+03:00

За минувшую неделю спасатели получили более ста сообщений о пожарах

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За минувшую неделю в «Службу спасения» Курской области поступило более 19 тысяч звонков с просьбами об оказании помощи. Более ста раз куряне сообщали о пожарах, в 70 случаях горели трава и мусор. Неоднократно огонь ликвидировали добровольцы еще до прибытия пожарных.

10 марта загорелся жилой дом в селе Густомой Льговского района. Добровольцы спасли хозяина 1962 года рождения. 11 марта предположительно из-за неисправности электропроводки загорелся дом в селе Быки Курчатовского района. Огонь уничтожил мансардный этаж.

11 марта добровольная пожарная дружина Рыльска самостоятельно ликвидировала загорание сухой травы, аналогичный случай произошел 13 марта во Льговском районе. Из-за сухой теплой погоды многочисленные случаи загораний сухой травы на минувшей неделе стали настоящим бичом. Десятки раз ежедневно подобные сообщения поступали в Службу спасения.

Дважды группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области выезжала на случаи обезвреживания взрывоопасных предметов военных лет. 10 марта артснаряд обнаружил житель Беловского района, 11 марта на такой же боеприпас курянин наткнулся в Тимском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU